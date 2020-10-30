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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Konyaspor hazırlıkları! Hücum organizasyonları...

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Başakşehir'de Konyaspor hazırlıkları! Hücum organizasyonları...
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki yapılan çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Okan Buruk: Herkesin gurur duyacağı bir Başakşehir sahada vardı. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybettikleri PSG maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

 

Başakşehirde Konyaspor hazırlıkları Hücum organizasyonları...

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