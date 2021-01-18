Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı!

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

SPOR ARENA 11 OCAK'TA DUYURMUŞTU

Spor Arena olarak Kerim Frei'nin ayrılık haberini 11 Ocak'ta duyurmuştuk.

BB ERZURUMSPOR İSTEDİ AMA...

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı. Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Hollanda Ligi takımlarından FC Emmen, Başakşehir ile yollarını ayıran Kerim Frei ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Frei, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Emmen'de forma giymişti.

Emmen Başkanı Ronald Lubbers, ''Geçen sezon Kerim'in satın alma opsiyonu bizdeydi ama maalesef koronavirüs nedeniyle alamamıştık. Uzun zamandır onu almak istiyorduk. Kerim'i kadromuza kattığımız için çok sevinçliyiz. Kalitesini kanıtlamış birisi ve takıma çok yardmıcı olacağını düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.

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