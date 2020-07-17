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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor

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Başakşehir'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, 19 Temmuz Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

 

Başakşehirde Kayserispor hazırlıkları sürüyor

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