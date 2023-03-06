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Başakşehir'de Junior Caiçara dönemi sona erdi

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#Başakşehir#Transfer#Junior Caiçara
Başakşehirde Junior Caiçara dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 15:47

Başakşehir, 2017'den beri kulübün formasını giyen Junior Caiçara ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 2017'den beri kulübün formasını giyen Junior Caiçara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüzde düzenlenen veda buluşmasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Junior Caiçara'ya kulübümüze katkılarından dolayı plaket ve tablo takdim etti. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu da veda buluşmasında yer aldı.

Brezilyalı oyuncunun, tecrübesi, enerjisi ve profesyonel kişiliği ile her daim iyi örnek olduğunu ve tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Gümüşdağ, Caiçara'nın Başakşehir ailesinin unutulmazları arasında yer aldığını söyledi.

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Junior Caiçara'ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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#Başakşehir#Transfer#Junior Caiçara

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