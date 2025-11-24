Başakşehir'de ilklerin gecesi: Süper Lig'de gol krallığı karıştı!

Haberin Devamı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka orta saha mücadelesi şeklinde başladı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 10. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik mücadele etmesine rağmen oyundan düşmeyen Başakşehir, 22. dakikada Davie Selke'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili ekip, 37. dakikada Felipe Augusto'nun ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. Taktik disiplinini koruyan turuncu-lacivertli ekip, Eldor Shomurodov'un 45. dakikada attığı golle yeniden öne geçti ve devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya Trabzonspor iyi başlayan taraf oldu. Karadeniz temsilcisinin tehlikeli ataklarını iyi performans sergileyen kaleci Muhammed Şengezer başarıyla savuşturdu. Karadeniz temsilcisi, 76. dakikada Paul Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 2-2 eşitliği sağladı. Bu golün 1 dakika sonrasında bu kez sahneye Ernest Muçi çıktı ve Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi. Mücadeleyi bırakmayan turuncu-lacivertliler, 90+1. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Müsabakanın 90+11. dakikasında Muçi bir kez daha sahneye çıkarak Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü attı ve bordo-mavili takım, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki 8. galibiyetini aldı. Dört de beraberliği olan bordo-mavililer, puanını 28'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.

Ligde 6. kez mağlup olan RAMS Başakşehir 13 puanda kaldı.

TRABZONSPOR SERİYE BAĞLADI





Trabzonspor, Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu sezonki tek yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan bordo-mavili takım, sonrasındaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligdeki son 2 maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, ayrıca 2 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi.

GOL KRALLIĞI KIZIŞTI

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov ile Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı 13 maçın tamamına ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki santrfor, 45. dakikada takımını 2-1 öne geçirerek 9. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon tüm lig maçlarında forma giyen Onuachu ise 76. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 9. golünü kaydetti.

Haftaya sekizer golle krallığı yarışında zirvede giren iki futbolcu, başa baş mücadelesini sürdürdü.

İLK GOLLERİ BAŞAKŞEHİR'DE GELDİ

Turuncu-lacivertli takımın Alman santrforu Davie Selke ile milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ilk kez bir Süper Lig müsabakasında fileleri havalandırdı.

RAMS Başakşehir formasıyla UEFA Konferans Ligi elemelerindeki 4 mücadelede 3 kez skoru değiştiren 30 yaşındaki santrfor, Trabzonspor karşılaşmasına kadar Süper Lig'de 3 maçta toplam 47 dakika süre aldı. Maçın 22. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Selke, ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Bertuğ ise üçüncü kez süre aldığı Süper Lig'de ilk golünü 90+1. dakikada kaydetti.

MUCI DAMGA VURDU





Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Karadeniz temsilcisinde 8 lig maçında forma giyen Muçi, 77. dakikada takımını 3-2 üstünlüğe taşıyarak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 90+11. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve attığı şık golle 4-3 öne geçirdiği takımına galibiyeti getirdi.

AUGUSTO YİNE ATTI





Karadeniz temsilcisinin Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Onuachu'dan sonra bordo-mavili takımın en golcü oyuncusu olan Augusto, 2 maçlık gol hasretini RAMS Başakşehir maçında fileleri havalandırarak sonlandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, ligde 6. kez gol sevinci yaşadı.