Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Enzo Crivelli ve Atabey Çiçek antrenmana katılmadı.
Medipol Başakşehir, saat 19.00'da Trabzonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.