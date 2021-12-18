Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray maçı yorumu: 'Bizim için kayıp oldu'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'KALİTELİ BİR TAKIMIZ'

Mücadeleyi değerlendiren Hasan Ali, "Takımı, kendimizi biliyorum. Tam istediğimiz oyunu yansıtamadık. Hocamız gerekenleri bize söyledi. Kaliteli bir takımız. Daha iyisini yapabiliriz. 1 puan bizim için kayıp oldu" dedi.

'DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ'

Hasan Ali Kaldırım sözlerini, "Zirveyi hedefleyen bir takımız. Zirveyi hedeflediğimiz için de buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı. Daha iyisini yapabiliriz. Önümüze bakacağız" ifadeleriyle tamamladı.