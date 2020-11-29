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DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Başakşehir’de Gulbrandsen rüzgarı! Son 3 maçta 5 gol...

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Başakşehir’de Gulbrandsen rüzgarı! Son 3 maçta 5 gol...
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Süper Lig’de oynadığı son 3 maçında 5 kez fileleri havalandıran Medipol Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen, geçen sezonki performansını ligin 10’uncu haftasında geçmiş oldu.

Denizlispor’a karşı 2 gol kaydeden Norveçli futbolcu, geçen hafta da Beşiktaş’a karşı gol bulmuştu. Geçen sezon 20 maçta 3 gol kaydeden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geçen sezonki performansını ligin 10’uncu haftasında geçmiş oldu. Hücumda farklı pozisyonlarda da görev alabilen ve sürekli kendisini hazır tutarak takımının kritik gollerine imza atan Norveçli golcünün performansı da teknik direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürüyor.

Başakşehir 3-3 Denizlispor / Maçın özeti ve goller...
Başakşehir 3-3 Denizlispor / Maçın özeti ve goller...

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon atığı 5 golle de gol krallığında iddialı konuma geldi. Ligde 6 gollü Aytemiz Alanyasporlu Davidson ve Çaykur Rizesporlu Remy’nin ardından 5 gollü oyuncular arasında yar alan Gulbrandsen gol krallığı yarışında da ’varım’ dedi.

 

Başakşehir’de Gulbrandsen rüzgarı Son 3 maçta 5 gol...

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