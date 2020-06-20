Başakşehir'de gözler Galatasaray maçında

Turuncu-lacivertli takım, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası ara vermeden Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalıştı. Turuncu-lacivertli ekibin idmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehir, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını 22 Haziran Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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