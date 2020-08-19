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GeriFutbol Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı
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DHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı

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Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı
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Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'de, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Gökhan İnler ile yollar ayrıldı.

Başakşehir'den deneyimli orta saha ile ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Başakşehirde Gökhan İnlerin sözleşmesi uzatılmadı

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