Başakşehir'de Giuliano yine penaltı kaçırdı

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Turuncu lacivertli takımda geçen hafta Galatasaray’a karşı maçın 22’nci dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Giuliano, kaleci Muslera'yı geçememişti. Giuliano, böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı atışı kaçırmıştı.

Fatih Karagümrük karşılaşmasının 19’uncu dakikasında bir kez daha penaltıda topun başına geçen Brezilyalı yıldız, bu penaltı atışını da üst direğe nişanladı.

Giuliano, son iki maçta da kritik iki önemli penaltıdan yararlanamadı.

Muhammed Emin Sarıkaya ilk kez ilk 11'de



Turuncu-lacivertli takımın 18 yaşındaki genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in, iki sezon önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında sağ bekte görev aldı.

Muhammed Emin Sarıkaya, bu sezon Medipol Başakşehir'in Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmalarda sonradan oyuna girmişti.

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