Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.







Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yaptığı antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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