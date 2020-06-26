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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yaptığı antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehirde Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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