Başakşehir'de forvet belirsizliği? Manchester United'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR

- Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'na 0/2 ile başladı ama iki maçta da oyun olarak umut verdiği bölümler oldu.

- Ligde son 3 maçını kazanıp formda bir görüntüde olan temsilcimizde forvet bölgesinde ciddi bir sıkıntı mevcut!

- Demba Ba, Konyaspor maçında kadroda değildi. Enzo Crivelli aynı maçı yarıda bıraktı. Fredrik Gulbrandsen muhtemelen koronavirüs karantinasında çünkü o da Konyaspor karşılaşmasında kadroda yoktu ama TD Okan Buruk dün yapılan basın toplantısında Demba Ba ve Crivelli için maç saatini bekleyeceklerini açıklarken Gulbrandsen hakkında tek kelime etmedi.

- Ravil Tagir ve Cemali Sertel gibi yetenekli gençler UEFA listesinde yok. Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara ve Nacer Chadli sakat.

MANCHESTER UNITED

- Bu sezon iç sahada oynadığı 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanabilen Manchester United, deplasmandaki 5 maçta ise fire vermedi.

- Koronavirüs karantinasındaki Alex Telles, sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile rehabilitasyon süreci devam eden Jesse Lingard; Türkiye'ye gelen kafilede yer almadı.

- Son lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anthony Martial ise ilk 11'deki yerine geri dönecek.

- TD Ole Gunnar Solskjaer; "Başakşehir zor bir takım, iyi oyunla 3 puanı alıp eve dönmek istiyoruz..." dedi. Norveçli teknik adamın David De Gea yerine eldivenleri Dean Henderson'a teslim etmesi şaşırtıcı olmaz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in bu sezon oynadığı 9 resmi maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Manchester United'ın bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 8'i "2.5 ÜST" oldu.

- Manchester United, Türk takımlarına konuk olduğu son 2 Avrupa kupası maçını kaybetti. (0-1 vs Galatasaray & 1-2 vs Fenerbahçe)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United Kazanır" oldu!

%59'lük kesim İngiliz devinin temsilcimiz Başakşehir karşısında kazanmasını bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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