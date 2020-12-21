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Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

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Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı.

Antrenman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Başakşehirde Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

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