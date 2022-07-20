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Başakşehir'de Erdinç Sözer'den Mesut Özil açıklaması

#Başakşehir#Mesut Özil#Avrupa
Başakşehirde Erdinç Sözerden Mesut Özil açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Maccabi Netanya maçı öncesi konuştu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2nci Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, yarın saat 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Netanya ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve yeni transferlerden Lucas Biglia, açıklamalarda bulundu.

Dün annesini kaybeden kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'a başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Sözer, "Avrupa Konferans Liginde oynamaya hak kazandık, gurur duyuyoruz. Çok istekli ve motiveyiz şu an. Son 4 hafta çok istekli çalışmalar yaptık. Çok iyi hazırlandık taktik ve fiziksel olarak. Emre hoca, teknik ekip ve takım ile çok güzel hazırlık dönemi geçirdik. Bunu yarın sahaya yansıtmak istiyoruz. Netanya da ligini 4üncü bitirmiş. İyi bir takım gelecek. Baskılı oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

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TAKIMDAKİ SON DURUM

Takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumlarının sorulması üzerine ise tecrübeli antrenör, "Youssouf Ndayishimiye kısa problemler yaşadı ama şu an idmanlara katılıyor. Bugünkü idmanı bekleyip yarın karar vereceğiz. Mesut da büyük bir oyuncu. Bize geldiği için çok seviniyoruz. Şu an bireysel çalışıyor. İleride bize saha içi ve dışında katkı sağlayacağına inanıyoruz. Nacer Chadli'nin de sakatlığı var, onun da 1-2 hafta içinde dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

LUCAS BIGLIA: TAKIM OLARAK İYİ HAZIRLANDIK

Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Lucas Biglia ise karşılaşmayla ilgili olarak, "Çok zor bir maça çıkacağız. Çok motiveyiz. İyi çalıştık, hazırlık maçlarında sistem oturtmaya çalıştık. Bunu önümüzdeki maçlara yansıtmak istiyoruz. Kendimi mutlu ve iyi hissediyorum. Avrupa maçlarında tecrübeliyim. Takım olarak iyi hazırlandık. Usta isimlerle top koşturuyorum. Bu takımın Konferans Liginde elde edeceği galibiyet mantalitesi mevcut" açıklamasında bulundu.

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#Başakşehir#Mesut Özil#Avrupa

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