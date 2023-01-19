Başakşehir'de Epureanu ile yollar ayrıldı! Yeni takımı Süper Lig'den...

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Başakşehir, 36 yaşındaki Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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262 maç oynadı, şampiyonluk yaşadı

Başakşehir kurulduktan bu yana kadroda olan Epureanu, İstanbul ekibiyle toplam 262 maça çıktı. 16 gol atıp 2 de asist yapan Epureanu, takımla şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Ümraniyespor'a imza attı.

Başakşehir'den ayrılan Epureanu'nun bir diğer Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.