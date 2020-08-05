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GeriFutbol Başakşehir'de Enzo Crivelli'den Kopenhag itirafı: 'Bizden daha iyiydiler'
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 23:07,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Enzo Crivelli'den Kopenhag itirafı: 'Bizden daha iyiydiler'

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Başakşehir'de Enzo Crivelli'den Kopenhag itirafı: 'Bizden daha iyiydiler'
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Başakşehir'de Enzo Crivelli ve Berkay Özcan, UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak elenen Başakşehir'de Enzo Crivelli açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Crivelli, "Bizden iyiydiler. Onlar bulduğu şansları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Sadece bugün girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik, durum budur" dedi.

Berkay Özcan ise "Biz buraya kazanmaya, tur atlamaya gelmiştik. 1-0 evimizde kazanmıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı. Kopenhag daha iyiydi. Maçın başında geriye düştük. Sonra 2-0 ve 3-0 oldu" şeklinde konuştu.

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