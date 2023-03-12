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Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası sitem: 'Yakıştıramadım'

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Süper Lig
Başakşehirde Emre Belözoğlundan Beşiktaş maçı sonrası sitem: Yakıştıramadım
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 21:38

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı. Teknik adam olarak ilk defa Beşiktaş'a kaybettim.

BU TAVIRLA OLMAZ

Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Böyle taraftarlı olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu.

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Süper Lig

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