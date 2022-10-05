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Başakşehir'de Emre Belözoğlu Rigas Futbola Skola maçında yer almayabilir

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Başakşehirde Emre Belözoğlu Rigas Futbola Skola maçında yer almayabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 17:50

Medipol Başakşehir’de üst solunum enfeksiyonu geçiren Teknik Direktör Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Rigas Futbola Skola karşılaşması için Letonya'ya gidemedi.

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Rigas Futbola Skola ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlerde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen Emre Belözoğlu, takımla birlikte Letonya’ya gidemedi. Belözoğlu hastalığı atlatması durumunda yarın Letonya'ya gidecek aksi taktirde takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer görev yapacak.

Süper Lig ve Avrupa'da toplam 15 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu’nun ekibi, 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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