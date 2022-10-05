Başakşehir'de Emre Belözoğlu Rigas Futbola Skola maçında yer almayabilir

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Rigas Futbola Skola ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlerde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen Emre Belözoğlu, takımla birlikte Letonya’ya gidemedi. Belözoğlu hastalığı atlatması durumunda yarın Letonya'ya gidecek aksi taktirde takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer görev yapacak.



Süper Lig ve Avrupa'da toplam 15 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu’nun ekibi, 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.