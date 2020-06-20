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Haber Giriş: 20.06.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Edin Visca tarih yazdı! 9 yıl sonra ilk kez...

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Başakşehir'de Edin Visca tarih yazdı! 9 yıl sonra ilk kez...
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Başakşehir'in Ankaragücü'nü yendiği maçta takımını galibiyete taşıyan golü atan Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de hem gol sayısı hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu.

Başakşehir'in deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de hem gol sayısı hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu. Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de 10 gol atarken 12 asiste ulaştı.

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Geçen sezonu da 13 gol ve 14 asistle tamamlayan Visca, böylece 2010/11 sezonundan beri üst üste iki Süper Lig sezonunda 10 gol ve 10 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Bosna Hersekli yıldız, ligde asist krallığında bulunurken Süper Lig kariyeri boyunca 260 maçta 72 gol attı.

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