×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir'de Eden Karzev, Shenzhen Peng City'ye kiralandı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Başakşehir#Eden Karzev
Başakşehirde Eden Karzev, Shenzhen Peng Cityye kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 09:39

Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'in Çin ekibi Shenzhen Peng City'ye kiralandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Yeni sezon çalışmaları ve kadro planlamasını sürdüren Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Eden Karzev, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve Eden için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Başakşehirde Eden Karzev, Shenzhen Peng Cityye kiralandı

Karzev, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'de forma giymişti.

Gözden KaçmasınBaşakşehir, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladıBaşakşehir, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBaşakşehirde Josef de Souza ile yollar ayrıldıBaşakşehir'de Josef de Souza ile yollar ayrıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Başakşehir#Eden Karzev

BAKMADAN GEÇME!