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GeriFutbol Başakşehir'de Deniz Türüç'ten mağlubiyet sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2021 - 23:55 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Deniz Türüç'ten mağlubiyet sözleri

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Başakşehir'de Deniz Türüç'ten mağlubiyet sözleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a yenilerek turnuvaya veda eden Başakşehir'de Deniz Türüç, karşılaşmayı değerlendirdi.

2-0'dan sonra iyi bir oyun ortaya koyarak skoru 2-2'ye getirdiklerini ancak yetmediğini belirten Türüç, "2-0 geri düşmemize rağmen maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. 4 gün önceki maça göre daha baskılı oynadık. Birisi duran toptan iki gol yedik. Kötü oldu. Bu kadar yoğun tempoya rağmen ister istemez sakatlıklarla beraber zorluyor bizi. Bu takım Şampiyonlar Ligi oynadı, kupa var, Süper Kupa var. Ligin kendi yoğunluğu var. Buna rağmen 2-0'dan geri döndük. O bölümü lige yansıtabilirsek iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Başakşehirde Deniz Türüçten mağlubiyet sözleri

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