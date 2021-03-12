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GeriFutbol Başakşehir'de Deniz Türüç'ten mağlubiyet sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Deniz Türüç'ten mağlubiyet sözleri

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Başakşehir'de Deniz Türüç'ten mağlubiyet sözleri

Beşiktaş'a 3 golle mağlup olan Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirten Türüç, "Böyle takımlara karşı yakaladıklarını atamayınca özgüvenin geriye gidiyor, topun arkasından gidiyorsun. Atsak farklı olurdu. Her şeye rağmen beraberliği bulduk. Ondan sonra bir dönem oyunu kendimize çekmeye çalıştık, özgüvenle ve baskıyla. Evinde 2 gol atıyorsan kazanacaksın, hele Başakşehir olarak. Çok üzgünüz. 3 maçlık yenilmediğimiz bir seri vardı. Elimizden gelen her şeyi yaptık, olmadı. Önümüzde kupada Beşiktaş ve ligde Denizli maçı var. O maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz. Eşim altı aylık hamile. Ona söz vermiştim, gol atınca böyle kutlayacağım. Keşke ben gol atmasaydım da kazansaydık. Futbolda böyle şeyler var." diye konuştu.

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