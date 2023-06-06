Başakşehir'de Deniz Türüç: "Fenerbahçe’yi seviyorum"

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Trabzonspor’u sahasında 3-1 yenerek ligi galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından Başakşehir’in ilk golünü kaydeden Deniz Türüç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına yıpratıcı bir sezon olduğu ve ligi iyi bir şekilde bitirdiklerini vurgulayan Türüç, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Ankaragücü maçından başlayan bir seri vardı. Onları elemek, Adana Demirspor’u deplasmanda yenmek ki çok güçlü bir kadroları var. Aynı şey Trabzonspor için de geçerli. İyi bir takıma karşı galibiyet aldığımız için mutluyuz. Ligi 5’inci bitirdik. Kupada finali oynuyoruz. Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turuna kaldık. Çok iyi bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum. Üç önemli kriter var. Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turuna kalıp aldığımız puanlar, kupa finali ve ligi ilk 5’te bitirmek. Zor ve yıpratıcı bir sezon oldu ama ligde sonuna geldik. Kupa finalimiz var. Ligde sonu iyi getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

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"DENİZ TÜRÜÇ’ÜN DENİZ TÜRÜÇ OLMASINDA EN BÜYÜK KATKILARDAN BİRİSİ FENERBAHÇE’YE AİTTİR"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’ye karşı kazanmak için sahaya çıkacaklarını aktaran Türüç, "Fenerbahçe’yi seviyorum. Deniz Türüç’ün Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan birisi Fenerbahçe’ye aittir. Bu sayfa kapandı. Finali kazanıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Başakşehir her sene Avrupa için oynuyor. Bu sene de öyle bir sene olmasını diliyorum. Kazanmaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN NASIL BİR BAŞAKŞEHİR OLACAĞI"

Fenerbahçe karşısında rakiplerinden çok kendi oyunlarının önemli olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bence önemli olan nasıl bir Başakşehir olacağı. Biz kendi günümüzde olduğumuzda her takımı yenebileceğimizi gösterdik. İyi bir oyun sergileyip bugün kazandığımız gibi kupayı da kazanmak istiyoruz. Birçok oyuncu için ilk olacak. Heyecanlıyız, inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.