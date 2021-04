Başakşehir'de Demba Ba'nın 'Fermuar' paylaşımı için Göksel Gümüşdağ'dan açıklama!

Medipol Başakşehir’in önceki gün sürpriz bir şekilde sözleşmesini feshettiği Demba Ba’nın Twitter’daki bio’suna koyduğu fotoğraf polemik konusu oldu.

Fermuar çekilmiş ağız fotoğrafı yayımlayan futbolcunun bu paylaşımı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılması üzerine devreye kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ girdi. Senegalli santrfor ile özel bir görüşme yapıp paylaşımın nedenini soran Gümüşdağ, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

AÇIKLAMA YAPACAK

Demba Ba bu paylaşımının kulüple ilgili olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı. Tamamen teknik direktör-futbolcu ilişkisine yönelik bir paylaşım olduğunu ifade etti. Kendisi bununla ilgili bir açıklama yapacak.” Ba, söz konusu fotoğrafı dün akşam kaldırıp yerine, Kuran’daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı: He knows what is in every heart / O, her kalpte ne olduğunu bilir. Ba’nın kulüp yetkililerine bu paylaşım konusunda çok üzgün olduğunu ve kendisinin yanlış anlaşıldığını, paylaşımın futbolcu-teknik adam ilişkilerine bir gönderme olduğunu ifade ettiği öğrenildi

BA, TARTIŞILAN FOTOĞRAFI DÜN AKŞAM DEĞİŞTİRDİ

Demba Ba, fermuar çekilmiş ağız fotoğrafını dün akşam kaldırıp, Kuran’daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı. Teknik direktör Aykut Kocaman konuyla ilgili, “Oyuncu ve kulüp açısından doğru olacağını düşündüğüm bir karar verdim. Sonuçların ceremesini de semeresini de çekeceğiz” açıklamasını yaptı.

ÇEBİ: FERMUARI AÇAR VE KONUŞUR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Demba Ba ile ilgili şunları söyledi: “Bu olay beni şaşırtmıştır. Bir şey varsa Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum. O camiaları zan altında bırakmaması gerekir.”