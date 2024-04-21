×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir'de Chelsea vakası! Opoku, Deniz Türüç ve Berkay arasında penaltı gerginliği...

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Süper Lig#Opoku
Başakşehirde Chelsea vakası Opoku, Deniz Türüç ve Berkay arasında penaltı gerginliği...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 15:45

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Başakşehir - Rizespor maçının son anlarında Başakşehirli futbolcular arasında penaltı tartışması yaşandı. Akıllara Chelsea'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan penaltı krizi geldi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Başakşehir, evinde Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve sıralamada rakibinin üzerine çıktı.

Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Pelkas ve 90+3'te penaltıdan Berkay attı.

SON DAKİKADA PENALTI TARTIŞMASI

Başakşehir, 90+2'de penaltı kazandı. Mocsi'nin ceza alanında Keny'yi düşürmesinin ardından kırmızı kart gördüğü pozisyonda penaltı kararı da çıktı.

Başakşehir'de Deniz Türüç, Opoku ve Berkay Özcan arasında penaltı tartışması yaşandı. Deniz Türüç, topu ilk olarak alan Opoku'yu iteren topu elinden aldı ve Berkay'a verdi.

Opoku bu duruma sinirlendi. Oyuncular arasında tartışma sürerken Keny, Opoku'yu sakinleştirdi ve penaltıyı Berkay kullanıp takımının 2. golünü attı.

Opoku golün ardından Berkay'ın gol sevincine ortak oldu.

Haberin Devamı

BERKAY: HOCANIN YAZISINI GÖRMEMİŞ

Maçın ardından konuşan Berkay Özcan; "Opoku penaltıyı kendisinin atacağını sanıyormuş ama hoca bunu değiştirmişti. Herhalde yazıyı görmedi. Golden sonra yanıma gelip bunu bilmediğini söyledi. Sorun yok." dedi.

CHELSEA'DE DE YAŞANMIŞTI

Geçen hafta Premier Lig'de Everton'ı 6-0 mağlup eden Chelsea'de de benzer bir kriz yaşanmış. Madueke, Jackson ve Palmer arasındaki tartışmada Palmer topu bırakmamış ve maçtaki 4. golünü kaydetmişti.

Krizi kenardan izleyen Chelsea menajeri Pochettino maçtan sonra konuyla ilgili; "Bu görüntüler utanç verici. Oyuncularıma bu tür davranışları son kez kabul ettiğimi söyledim. Takımın penaltıcısı Palmer, ne olursa olsun penaltıları o kullanacak." demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Süper Lig#Opoku

BAKMADAN GEÇME!