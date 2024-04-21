Başakşehir'de Chelsea vakası! Opoku, Deniz Türüç ve Berkay arasında penaltı gerginliği...

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Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Başakşehir, evinde Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve sıralamada rakibinin üzerine çıktı.

Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Pelkas ve 90+3'te penaltıdan Berkay attı.

SON DAKİKADA PENALTI TARTIŞMASI

Başakşehir, 90+2'de penaltı kazandı. Mocsi'nin ceza alanında Keny'yi düşürmesinin ardından kırmızı kart gördüğü pozisyonda penaltı kararı da çıktı.

Başakşehir'de Deniz Türüç, Opoku ve Berkay Özcan arasında penaltı tartışması yaşandı. Deniz Türüç, topu ilk olarak alan Opoku'yu iteren topu elinden aldı ve Berkay'a verdi.

Opoku bu duruma sinirlendi. Oyuncular arasında tartışma sürerken Keny, Opoku'yu sakinleştirdi ve penaltıyı Berkay kullanıp takımının 2. golünü attı.

Opoku golün ardından Berkay'ın gol sevincine ortak oldu.

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BERKAY: HOCANIN YAZISINI GÖRMEMİŞ

Maçın ardından konuşan Berkay Özcan; "Opoku penaltıyı kendisinin atacağını sanıyormuş ama hoca bunu değiştirmişti. Herhalde yazıyı görmedi. Golden sonra yanıma gelip bunu bilmediğini söyledi. Sorun yok." dedi.

CHELSEA'DE DE YAŞANMIŞTI

Geçen hafta Premier Lig'de Everton'ı 6-0 mağlup eden Chelsea'de de benzer bir kriz yaşanmış. Madueke, Jackson ve Palmer arasındaki tartışmada Palmer topu bırakmamış ve maçtaki 4. golünü kaydetmişti.

Krizi kenardan izleyen Chelsea menajeri Pochettino maçtan sonra konuyla ilgili; "Bu görüntüler utanç verici. Oyuncularıma bu tür davranışları son kez kabul ettiğimi söyledim. Takımın penaltıcısı Palmer, ne olursa olsun penaltıları o kullanacak." demişti.