Başakşehir'de Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan maçı değerlendirdi.

Kötü gidişatla ilgili konuşan Atan; "Biz olduğumuz takımlarda 1.5 yıldır hiç mazeret üretmedik. Geçen sene 17 maçta 17 puan toplayan takım, bu sene 3'te 0 ile başladı. Biz geldik, iyi oynamaya başladık. İlk 3 puanı aldık. O maç bize umut verdi. Ligin çok üzerine iki takım ile oynadık. Galatasaray ve Fenerbahçe. Çok hazırlar, maç sayıları fazla, çok kaliteli ve güçlü oyuncuları var. Aslında daha önce daha düşük bütçelerle bu tarz rakiplere genelde zorluk çıkaran oyun formasyonlarını bulabildik. Şu iki maçta geçiş aşamasındayız ve bir süreç işliyor. Doğru oyunu oturtmak zaman alacak. Puan almak ve oyunu oturtmak çok önemli. Gerçekten çok iyi iki takıma karşı oynadık. Artık toparlanma zamanı. Lig bizim için pazartesi günü başlıyor. Gerçek hayat, gerçek savaş... Seri galibiyetler alarak, özellikle Anadolu maçlarını kazanarak yukarıya tutunacağını düşünüyorum. Kulüpte beklenti bu. Doğru oyunu ve doğru 11'i en kısa zamanda bularak yola devam edeceğiz." dedi.

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"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA HASARLI BİR TAKIM"

Takımın durumuyla ilgili konuşan Atan; "Başakşehir beklediğimizden daha hasarlı bir takım! Ancak artık geriye bakmanın anlamı yok! Ayağa kalkacağız! Doğru 11'i bulacağız, ikinci yarı Fenerbahçe ve Galatasaray'a nasıl cevap vereceğimizi çözeceğiz." sözlerini kullandı.

"TAKTİKSEL KİBİRLİLİĞİ OLAN BİR TAKIM DEĞİLİZ"



Var olan kötü durumu düzeltmek için doğru sistemi bulmaya ihtiyaç duyduklarını aktaran Atan, "Biz, taktiksel çeşitliliği olan bir ekibiz ama taktiksel kibirliliği olan bir ekip değiliz. Biz eğer taktiksel kibir içerisine düşersek çok büyük hata yapmış oluruz. Oyuncular için en doğru oyunu bulmak zorundayız. Ben de ilk defa sezon ortasında takım alıyorum. İlk maçta tempomuz ve oyunumuz gayet iyiydi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalitesi ligin üzerinde. Hiç bu kadar güç farkının olduğu bir ortam görmedim. Rakamlar zaten her şeyi söylüyor. İki takım hem çok hazır hem de çok güçlü. Ligin ikinci yarısında bu takımlara nasıl cevap verilir onu göreceğiz"



"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA GERÇEK STOPERLERLE OYNAYACAĞIZ"



Cemali Sertel’in sol stoper oynaması ve 3’üncü golde yaptığı pas hatasıyla ilgili ise Atan, "Cemali’nin kaybettiği topta yoğun bir baskı yoktu. Boş oyuncuyu bulmuştu. Geriden oyun kurma, kaleci ve stoperimizin isteğine göre şekilleniyor. Biz onlara opsiyonları gösteriyoruz. Kaptırdığı topta pas kalitesi düşük olduğu için golü yedik. Cemali aslında sol bek. Elinden geldiğinde stoper görevini yerine getirmeye çalıştı. Önümüzdeki maçlarda Ba ve Opoku gelecek. Erteleme maçı bize denk geldiği için onları kullanamadık. Önümüzdeki maçlarda gerçek stoperlerle oynayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.