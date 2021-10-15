Başakşehir'de Belözoğlu'nun ilk maçı, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın cezalı! Öne çıkan iddaa tahmini...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydıGizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydı#Sevcan Demir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Tanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdimTanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdim#Meme Kanseri
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
Putinden flaş sözler... Alarm durumundalarPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!#Rusya
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Ünlü iş insanına cinayetten müebbetÜnlü iş insanına cinayetten müebbet!#ABD
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
Kulüplerin yeni gelir kapısı oldu Tam 420 milyon dolar...Kulüplerin yeni gelir kapısı oldu! Tam 420 milyon dolar...#Stad
Kripto paralarda ralli Bitcoin ve Ethereum rekora koşuyorKripto paralarda ralli! Bitcoin ve Ethereum rekora koşuyor#Bitcoin
Hande Fırat ölümden döndü TIRdan fırlayan tekerlek dehşeti...Hande Fırat ölümden döndü! TIR'dan fırlayan tekerlek dehşeti...#Hande Fırat
Tüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squid Gamein sırrıTüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squid Game'in sırrı!#Squid Game
Balayını zehir eden mesaj Pet otelden kahreden haber...Balayını zehir eden mesaj! Pet otelden kahreden haber...#Köpek
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Başakşehir'de Belözoğlu'nun ilk maçı, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın cezalı! Öne çıkan iddaa tahmini...

#Misli.Com#İddaa#Başakşehir Beşiktaş

Aykut Kocaman sonrası yola Emre Belözoğlu ile devam edecek olan Başakşehir, Sergen Yalçın'ın cezalı olduğu maçta Beşiktaş'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

BAŞAKŞEHİR

Aykut Kocaman ile yollarını ayırıp Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Belözoğlu milli arada Kocaelispor'la oynadıkları hazırlık maçında takımın başındaydı ve geçen sezon Fenerbahçe'de oynattığı sisteme benzer bir oyuncu planlamasıyla Başakşehir'i de bizlere izleteceğinin sinyalini verdi.

Orta saha ikilisini Danijel Aleksic ve Deniz Türüç olarak sahaya sürdü. Türüç'ü Başakşehir formasıyla sadece 1 kez merkez orta saha olarak izlemiştik. O maçta da Manchester United'a karşı yanında İrfan Can Kahveci ile oynamıştı.

Kanatlarda Edin Vişça ve Nacer Chadli forma giydi. Vişça 2 golle oynadı. Süper Lig'de bu sezon gol sevinci yaşayamamıştı...

Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Junior Caiçara sağ bekteki yerine geri döndü. Beşiktaş karşısında da benzer tercihler şaşırtmayacaktır. Takımdaki tek eksik Ömer Ali Şahiner...

BEŞİKTAŞ

Haberin Devamı

Milli ara öncesi Sivasspor'u 2-1'le geçen Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın cezası sebebiyle yedek kulübesinde değil tribünde olacak.

Takımda da 5 isim sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı...

Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman zorlu mücadelede Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Son 2 lig maçını kaçıran Welinton'ın dönüşüyle yeniden "Welinton & Vida" stoper ikilisini bir arada göreceğiz. 2003'lü Serdar Saatçı kenarda bekleyecek. Orta alanda Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanında büyük ihtimalle Oğuzhan Özyakup olacak.

Bir kanatta Rachid Ghezzal, diğer kanatta Güven Yalçın formaya yakın. En ileride Michy Batshuayi görev yapacak.

Başakşehirde Belözoğlunun ilk maçı, Beşiktaşta Sergen Yalçın cezalı Öne çıkan iddaa tahmini...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir, Emre Belözoğlu öncesi iç sahada oynadığı son 2 lig maçını gol yemeden kazanmıştı.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 4 maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%44'lük kesim Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'le çıkacağı ilk maçta siyah-beyazlıları galibiyete yakın görüyor...

Haberin Devamı

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol olmasını bekliyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Başakşehirde Belözoğlunun ilk maçı, Beşiktaşta Sergen Yalçın cezalı Öne çıkan iddaa tahmini...

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a imza attığı töreni hatırlayalım... 21 bin taraftar tribünlerdeydi!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Başakşehir Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Squid Gamein sırrı Kore dizileri neden bu kadar başarılı oluyor

Squid Game'in sırrı! Kore dizileri neden bu kadar başarılı oluyor?

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!