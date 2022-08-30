Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Başakşehir'de ayrılık! Crivelli'nin yeni takımı...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Başakşehir#Enzo Crivelli
Başakşehirde ayrılık Crivellinin yeni takımı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 16:37

Süper Lig ekibi Başakşehir, Enzo Crivelli'nin İsviçre ekibi Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

Süper Lig ekibi Başakşehir, 2019 yılından bu yana formasını giyen Enzo Crivelli'nin İsviçre ekibi Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur. Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2019 yazında Caen'den Başakşehir'e 2.7 milyon euro karşılığında transfer olan Crivelli, Turuncu-lacivertli formayla 92 maça çıkıp 16 gol attı ve 7 asist yaptı.

27 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısını Antalyaspor'da, ikinci yarısını ise Saint-Etienne'de kiralık geçirmişti. Crivelli, Servette'ye 3 yıllık imza attı.

Haberin Devamı

Başakşehirde ayrılık Crivellinin yeni takımı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Başakşehir#Enzo Crivelli

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1