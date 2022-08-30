Başakşehir'de ayrılık! Crivelli'nin yeni takımı...

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Süper Lig ekibi Başakşehir, 2019 yılından bu yana formasını giyen Enzo Crivelli'nin İsviçre ekibi Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur. Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2019 yazında Caen'den Başakşehir'e 2.7 milyon euro karşılığında transfer olan Crivelli, Turuncu-lacivertli formayla 92 maça çıkıp 16 gol attı ve 7 asist yaptı.

27 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısını Antalyaspor'da, ikinci yarısını ise Saint-Etienne'de kiralık geçirmişti. Crivelli, Servette'ye 3 yıllık imza attı.

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