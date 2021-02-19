Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! 'Çok ekstra oldu'

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

Kazanmak gerçekten bir alışkanlık, Trabzonspor bunu gösterdi. Kaybetmek de ne yazık ki arka arkaya olunca bir alışkanlık oluyor. Çok genç ve tecrübesiz bir kaleci vardı rakipte ve kaleyi sadece 1 şutun bulması her şeyi anlatıyor

ÇOK EKSTRA BİR GOL OLDU

Golün gelişimi açısından, o dakika için amatörce arka arkaya hamleler oldu, çok ekstra bir gol oldu. Maçı kontrolümüze alıp, kazanmaya gideceğimiz anlarda maçı elimizden kaçırdık.

KALİTEYE SAHİBİZ

Oyuncu kalitesine baktığımızda bu noktalardan çıkacak bir takım olarak görünüyoruz. 'Acaba olabilir mi?' soruları var, olmuşluğu var ancak bunu geçebilecek kaliteye sahibiz.

FAUL BİLE VERİLMEDİ

Deniz'e yapılan darbenin görülmemesi garip. Faul bile verilmedi. Rakip stoper 2 defa aynı davranışı gösterdi, 4 tane hakem varken bunların görülmesi gerekiyor.