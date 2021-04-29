Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan geri dönüş ve ligde kalma yorumu

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Olağan zorluk derecesinin üzerinde bir durum vardı. Rakibin son dönemdeki yükselen formu vardı. Oyunla ilgili nerelerde üstünlük sağlarız diye düşünürken mevcut zorlukları 3-4 ile çarpar hale dönüştü maç. Maçın başında frikik golü, ardından eşitlik için pozisyon bulmaya başladığımızda hızlı bir atak devamında 10 kişi kaldık. Olabilecek en kötü senaryo oldu. 75 dakika civarında 10 kişi oynayan ver eksiği kapatan oyuncularımı gönülden kutluyorum. Son dönemde iyi oyunlarımız vardı. Oyundan kopmuyorduk. Bugün de öyle oldu. Eksik ve geride olmamıza rağmen oyundan kopmadık. Erzurumspor'un da eksikliğimizden dolayı yakaladığı şanslar vardı. Onların şanssızlığı bizim şansımız oldu. Yolumuza devam ediyoruz, Erzurumspor'a da başarılar diliyorum.

Esas olan maç öncesi çalıştıklarımız ve bunların maçta uygulanması. Teknik adamlardan sürekli hamle bekleniyor. Bazen bu hamleler tutmuyor. Bugün tuttu değişikliklerimiz. Önemli olan ana hatlarımızın oturmuş olması. Mücadele gücümüzün yükseldiğini görüyorum. Oyunu oturttuğumuzda değişikliklerle takımda negatif bir değişim olmuyor. Bunu oluşturmak uzun bir süreç.

Önümüzde 4 maçımız var. Ankaragücü ile karşılaşacağız. Rakiplerimizle oynuyoruz bu dönemde. Bu gruptan ayrılmak hedefindeyiz. Benzer önemde bir maça çıkacağız. Takımda sakatlarımız var. Bunların durumunu öğrenmemiz lazım. Sonrasında Ankaragücü maçına hazır hale gelmek istiyoruz.

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