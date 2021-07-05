Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Edin Visca açıklaması!

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Edin Visca hakkında konuşan Kocaman, "Şu ana kadar Visca'nın transferiyle alakalı bana gelmiş bir şey yok. Ben onun aramızda olması tercih ederim. Ama öbür taraftan da kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir." diye konuştu.

Ana transferlerini yaptıklarını ve gelecek sezon yola şampiyonluk için çıkacaklarını belirten tecrübeli hoca, "Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener hem Lucas'la beraber. Merkez forvet ihtiyacımız olabilir. Burası şampiyon olmuş bir yer olduğuna göre, şampiyonluk için yola çıkmak doğru." dedi.