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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi! Hatayspor maçında 5-1 sonrası...

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Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi! Hatayspor maçında 5-1 sonrası...
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Medipol Başakşehir'de deneyimli teknik adam Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldı. Kocaman, 5-1 kaybedilen Hatayspor maçını tribünden izledi.

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'un görevinden alınmasının ardından Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldı.

Son olarak Konyaspor'u çalıştıran ve 366 gündür Süper Lig'den ayrı kalan 55 yaşındaki teknik adam ile el sıkışan turuncu lacivertlilerde deneyimli hoca, dün de yeni takımının Atakaş Hatayspor'a kendi evinde 5-1 gibi farklı yenildiği karşılaşmayı izledi.

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LOCADAN İZLEDİ

Maçtan önce başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve anlaşan tecrübeli teknik adam, ardından da maçı başkan Gümüşdağ'ın locasından takip etti.

SIK SIK NOT ALDI

Maç boyunca sık sık not alan ve pozisyonları dikkatle inceleyen Aykut Kocaman'ın yarın görevine başlayacağı açıklandı. (Sabah)

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