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Başakşehir'de Atabey Çiçek'in sözleşmesi uzatıldı

#Başakşehir#Atabey Çiçek#Süper Lig
Başakşehirde Atabey Çiçekin sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekibi Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin 2023/24 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atabey Çiçek'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Atabey Çiçek’in 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Başarılı futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Atabey Çiçek’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki Atabey Çiçek bu sezon biri Türkiye Kupası olmak üzere Başakşehir formasıyla 9 maça çıktı. Forvet mevkisinde oynayan Atabey takımına gol veya asist katkısı veremedi.

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#Başakşehir#Atabey Çiçek#Süper Lig

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