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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

İki grup halinde top kapma ve paslaşma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte, Junior Caiçara, Bolingoli, Nacer Chadli, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Edin Visca, Giuliano ve Tolga Ciğerci ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

 

Başakşehirde Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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