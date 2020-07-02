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Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdükleri idmanı orta ve şut çalışmasıyla sonlandırdığı aktarıldı.

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Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Başakşehirde Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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