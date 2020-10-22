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Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Leipzig ile karşılaşan Medipol Başakşehir, 24 Ekim Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.
İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Fatih Demireli: Başakşehir ne olursa olsun iyi bir sınav verdi!Alman futbolunu yakından takip eden gazeteci Fatih Demireli, Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig 2-0 kaybettiği maçı Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya değerlendirdi. Avrupa ekipleri ile olan makasın çok açıldığını ifade eden Demireli, mağlubiyete rağmen temsilcimizin iyi bir sınav verdiğini belirtti. Fatih Demireli merak konusu olan Sörloth’un süre almaması, Nagelsmann’ın Başakşehir’e olan övgüleri ve Alman ekibinden öne çıkan noktalara da değindi.
Medipol Başakşehir, yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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