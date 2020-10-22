Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.

İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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