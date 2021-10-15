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Başakşehir'de Alexandru Epureanu'dan Emre Belözoğlu'na övgüler

#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Epureanu
Başakşehirde Alexandru Epureanudan Emre Belözoğluna övgüler

Başakşehir'in savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Başakşehir'de Alexandru Epureanu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'BU SENEYE İYİ BAŞLAYAMADIK'

Mücadeleyi değerlendiren Epureanu, Çok önemli bir galibiyetti. Bu seneye iyi başlayamadık. Bu galibiyetle umarım ki eski seviyemize ulaşma şansı elde ederiz. Önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var. Bu büyük streste bizim yanımızda olduğunu hissettiren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

'EMRE BEÖZLOĞLU ÖZ GÜVEN AŞILADI'

Emre Belözoğlu'na da övgülerde bulunan tecrübeli oyuncu, "Emre hoca Başakşehir ailesinin önemli bir ferdi. Takımı oluşturan bütün birleşenleri iyi tanıyan, oyuncuları iyi bilen bir isim. Tüm teknik ekibi de bizlere muazzam öz güven aşıladı. Motivasyonu üst düzey tutmamız için gerekenleri sağladılar" ifadelerini kullandı.

'TATİKSEL OLARAK İYİ İŞLER ÇIKARDIK'

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Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Stefano Okaka ise "Herkesi tebrik ediyorum. Bugün gerçekten çok önem ifade eden bir maçtı. Sezon bizim için iyi başlamadı ama çalışmalarımızı hiç vazgeçmeden sürdürdük. Yeni hocamızla yaptığımız çalışmalarda taktiksel olarak iyi işler çıkardık." şeklinde konuştu.

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#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Epureanu

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