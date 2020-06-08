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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Alanyaspor mesaisi sürüyor

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Medipol Başakşehir, Süper Ligin 27’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli futbolcular, yarın saat 10.30da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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