DHA
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Başakşehir'de Alanyaspor mesaisi sürüyor
Medipol Başakşehir, Süper Ligin 27’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu lacivertli futbolcular, yarın saat 10.30da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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