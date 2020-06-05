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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Alanyaspor mesaisi sürüyor

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın duran top ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Başakşehirde Alanyaspor mesaisi sürüyor

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