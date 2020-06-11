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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

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Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın pas ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

Başakşehirde Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

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