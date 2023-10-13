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Başakşehir'de 4 imza birden!

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#Başakşehir#Efe Arda#İstanbul
Başakşehirde 4 imza birden
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 21:25

Başakşehir, kulübün akademisinden yetişen Onur İnan, Burak Sefa Kavraz ve Hamza Güreler ile profesyonel sözleşme; Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni anlaşma imzaladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli kulübün akademisinden yetişen Onur İnan, Burak Sefa Kavraz ve Hamza Güreler ile profesyonel sözleşme; Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni anlaşma imzalandı. Genç oyuncuların imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ hazır bulundu.

EFE ARDA İLE 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Başakşehir FK’da 18 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efe Arda Koyuncu’nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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#Başakşehir#Efe Arda#İstanbul

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