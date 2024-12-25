Başakşehir, Yusuf Sarı transferini resmen açıkladı

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Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'nın transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF SARI'NIN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Marsilya altyapısında futbola başlayan, 2019 yazında Trabzonspor'a gelen Yusuf Sarı, 2022 başında Rizespor'a, 2022 yazında da Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

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Adana Demirspor'da toplam 76 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 17 asistle takımına katkı yaptı.

Yusuf bu sezon 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.