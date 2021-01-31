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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 23:39 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye transferini bitiriyor!

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Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye transferini bitiriyor!
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Başakşehir, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı belirtildi.

İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye satan Başakşehir, orta saha bölgesini Youssouf Ndayishimiye ile güçlendiriyor.

TRT Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın bu transfer için son olarak 1.1 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtiliyordu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 21 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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