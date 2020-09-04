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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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