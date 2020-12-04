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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır!

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Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır!
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

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Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.

 

Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

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