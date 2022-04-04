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Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süperlig#Yeni Malatyaspor#Başakşehir
Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının üçünden galip ayrılan İstanbul Başakşehir, son iki karşılaşmayı toplam yedi gol atarak kazandı. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de İstanbul Başakşehir'den daha düşük bir galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Beşiktaş. Süper Lig'deki son dört maçının üçünü kaybeden İstanbul Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde daha önce çıktığı 18 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı. Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor, daha sonraki 11 dış saha karşılaşmasından 2 puan çıkarabildi ve bu ziyaretlerin dokuzunda gol atamadı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun son sırasında giren takımlara rakip olduğu son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, bu sezonki tek karşılaşmada Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup etti. İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçından puansız ayrılan Yeni Malatyaspor, bu sezonki dört ziyaretinde de gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken ve net gol pozisyonu üreten takım Yeni Malatyaspor. Bu süreçte kalesinde en az gol beklentisi gören ekip ise İstanbul Başakşehir. Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında iki gol atan Tolga Ciğerci'nin profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırıdğı bir takım bulunmuyor. Süper Lig kariyerinde deplasmanda çektiği ilk 13 isabetli şutun sadece birini gole çevirebilen Yeni Malatyaspor forveti Nohua Dicko, son iki isabetinde de fileleri havalandırdı. İstanbul Başakşehir'in başında çıktığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde üst üste üç mağlubiyet almadı.

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Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süperlig#Yeni Malatyaspor#Başakşehir

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