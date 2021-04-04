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GeriSpor Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 32. hafta heyecanı
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Spor Arena
Haber Giriş: 04.04.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

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Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig’in 32. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takım alt sıralardan kurtulmak için mücadele verecek. Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte detaylar

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. 17. basamakta yer alan Medipol Başakşehir ve 14. sırada yer alan Yeni Malatyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16:00’da başlayacak. İşte Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı canlı yayını hakkında bilgiler

BAŞAKŞEHİR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde 17. basamakta yer alan Medipol Başakşehir, 30 puana sahip.

Yeni Malatyaspor ise 32 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara ve Bolingoli, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan bir futbolcu da takımındaki yerini alamayacak.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Ligde 32. hafta heyecanı

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