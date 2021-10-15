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Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer: "Güzel bir maç oldu"

#Başakşehir#Erdinç Sözer#Beşiktaş
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer: Güzel bir maç oldu

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, çok güzel bir mücadeleyle önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Güzel bir maç oldu. Beşiktaş maçı hiç bırakmadı, 3-2 yaptı. Biz de takım olarak çok güzel bir galibiyet elde ettik." dedi.

Futbolcuların kendilerinden beklediklerini sahada gösterdiklerini anlatan Sözer, "Dominant bir oyun oynamak istiyoruz. Emre hocanın ruhu bu, her zaman dominant oynamak, her zaman top bizde olsun, set oyunu, duruma göre baskı yapmak... İlk yarı istediklerimizi çoğunlukla gördük, sonradan biraz yorulduk. İkinci devrede Beşiktaş değişikliklerle baskı yaptı. Hatalardan sonra bile takım organizasyonu bozmadık. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

Erdin Sözer, "Bu kadar kısa sürede takımda değişen en büyük şey ne oldu?" sorusuna ise "Bu kadar kısa sürede büyük bir değişiklik yapamazsın, en büyük değişiklik takıma ruh vermek oldu. Emre hocanın ruhunu, düşüncelerini takıma vermeye çalışıyoruz. O ruhu takıma taşımak gerekti. 90 dakika mücadele verdik, takım olarak o ruhu gördük.10 gündür takıma hocalık yapıyoruz, biz bir başlangıç yaptık, adım adım çalışacağız. Büyük şey bekleyemezsiniz 2-3 günde, analiz yapıp oyuncularla konuşup, çalışmamız gerek. Buna hazırız. Takıma, oyunculara, kulübe güveniyoruz. Adım adım bunları yapmaya çalışacağız. Zaman gerekiyor, takıma karşı güvenimiz çok yüksek. Bu güveni karşıladıkları için teşekkür ediyoruz." yanıtını verdi.

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#Başakşehir#Erdinç Sözer#Beşiktaş

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