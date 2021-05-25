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GeriFutbol Başakşehir, Volkan Babacan'la 3 yıllık sözleşme yeniledi
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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2021 - 20:28 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Volkan Babacan'la 3 yıllık sözleşme yeniledi

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Başakşehir, Volkan Babacan'la 3 yıllık sözleşme yeniledi

Başakşehir, 32 yaşındaki kaleci Volkan Babacan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Başakşehir'de yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz." denildi.

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